Governo diz que deu “passos bastante firmes” naquilo que foi possível

O governo voltou esta quarta-feira a considerar que foi até onde era possível nas negociações pós-orçamento com sindicatos que elevam apenas os patamares mínimos de salários em valor superior à inflação do ano passado. Até aos 683,13 euros, vão ganhar dez euros, numa atualização que chega aos 1,6%. Não haverá mudanças nas férias ou subsídios de refeições, e a despesa adicional está estimada agora em 26 milhões de euros.

“Foram dados passos bastante consequentes e bastante firmes, com solidez, naquilo a que nos foi possível chegar. Não podemos deixar de assinalar esse esforço”, defendeu o secretário de Estado da Administração Pública, José Couto, no final da última ronda negocial desta quarta-feira.

Os restantes trabalhadores vão manter uma atualização de apenas 0,3% neste ano. A despesa total das medidas de valorização salarial no Estado ficará assim em cerca de 95 milhões de euros, de acordo com o secretário de Estado.

José Couto não explicou o recuo quanto à possibilidade de serem recuperados dias de férias pelos trabalhadores, mas destacou os muitos múltiplos que as contrapostas sindicais representariam face à margem do governo para negociar.

“Quando há uma proposta do governo e contrapropostas que representam não o dobro, não o triplo, não o quádruplo, mas dez vezes mais do que aquilo que o governo colocou em cima da mesa e que considera sustentável, as dificuldades de aproximação são muito grandes”, argumentou.

Nas negociações, Fesap, Frente Comum e Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE) apresentaram reivindicações que desde a recuperação de dias de férias até ao aumento do subsídios de refeição, que está em 4,77 euros, passando pela atualização geral da Tabela Remuneratória Única, recuperação de tempo de serviços para alguns grupos profissionais ou ainda descida nos descontos para a ADSE.

Perante a ausência de resposta para qualquer destas reivindicações, as estruturas saíram do encontro de hoje com o governo prontas para organizar novas ações de luta. Em 31 de janeiro, as mesmas razões juntaram já Fesap, Frente Comum e STE na greve e manifestação. Agora, a diferença é o apelo à união numa paralisação geral ou manifestação, com o apoio do sector privado, cuja posição negocial – argumentam – também fica prejudicada pelos baixos aumentos no sector público.

2020, ano de “alguma exceção”

O secretário de Estado da Administração Pública considerou, porém, que “o caminho faz-se caminhando”, apontando a um quadro de negociações que correrá até ao final da legislatura sobre várias matérias e à promessa, já vertida no Orçamento do Estado de 2020, de assegurar no próximo ano aumentos que serão no mínimo de 1% (a inflação estimada pelo governo para este ano). Se a inflação for mais alta, será esse o valor de atualização.

José Couto considerou ainda que “os trabalhadores compreendem o esforço e o impacto que têm a valorização remuneratória advindo do descongelamento ao nível de progressões e mudanças de escalão no ano de 2020”. “É ainda um grande impacto. Este é um ano ainda de alguma exceção e, depois disso, é possível fazer atualizações salariais na linha da inflação, tal como é nosso compromisso”, afirmou.

O compromisso diz respeito a 2021. “Para os anos seguintes, tal como o primeiro-ministro ontem disse, inicia-se após estes dez anos a normalização de atualizações salariais que serão feitas em linha com a taxa de inflação”, lembrou o secretário. Desde este ano, e contrariamente à experiência anterior a 2009, data da última atualização geral de salários, é tida em conta a inflação do ano anterior e não aquela que é estimada para o ano em que tem efeito a subida salarial.

Para este ano, o governo espera um aumento das despesas com pessoal em 3,8%, num reforço de 854 milhões de euros. Deste acréscimo, 527 milhões são relativos a progressões e promoções. Outros 120 milhões dizem respeito à revisão de algumas carreiras especiais, concluída, bem como outros direitos. Há ainda 112 milhões para contratar pessoal.

