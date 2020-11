Governo diz que investimento público ultrapassou em outubro as estimativas

Ministro de Estado e das Finanças, João Leão, apresenta proposta de Orçamento do Estado à Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia da República © Rodrigo Antunes / Lusa

O investimento público aumentou 36,5% até outubro face ao mesmo período do ano passado, adiantou ao Dinheiro Vivo fonte oficial do Ministério das Finanças, em vésperas da divulgação da execução orçamental prevista para a próxima quarta-feira, dia 25 de novembro.

Este crescimento corresponde a "mais 266 milhões de euros face ao período homólogo (excluindo as parcerias público-privadas)", refere a mesma fonte.

Este aumento é explicado pelos aumentos em duas áreas da administração central. "A puxar por este crescimento está a forte aceleração do investimento público na saúde e nas infraestruturas de transporte público", em concreto da Infraestruturas de Portugal e do Metro de Lisboa, detalha o Ministério das Finanças, antecipando alguns números da execução orçamental em contabilidade pública (ótica de caixa) que serão divulgados na próxima semana.

No que toca ao investimento na saúde, o gabinete de João Leão indica um "crescimento de 74% (mais 82 milhões de euros), tendo ultrapassado já a execução de 2019 até outubro", que foi de 156 milhões de euros. No Orçamento do Estado suplementar para este ano, a Assembleia da República autorizou uma despesa de 436 milhões de euros para o SNS.

"Estes dados superam as estimativas do Ministério das Finanças", conclui a mesma fonte. Para este ano, a equipa de João Leão aponta para um investimento público de 4,9 mil milhões de euros.