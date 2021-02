Governo diz que não há queixas por falta de pagamento de custos em teletrabalho

© Orlando Almeida / Global Imagens

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, afirmou nesta quarta-feira que não há registo de qualquer queixa de trabalhadores por falta de pagamento de despesas em teletrabalho por parte das empresas, e atirou a matéria para o novo Livro Verde que o governo está a preparar sobre alterações às leis laborais.

"Não tenho a sinalização de nenhuma denúncia que tenha sido colocada à Autoridade para as Condições do Trabalho sobre esta matéria", indicou a governante em resposta à deputada Diana Ferreira do PCP, questionada sobre a posição do governo quanto ao aumento de custos das famílias quando os trabalhadores passam a realizar trabalho remoto.

A deputada colocou a questão após o entendimento do Ministério do Trabalho, em resposta ao Jornal de Negócios, de que cabe às empresas suportarem custos com comunicações: telefone e Internet. Na intervenção, Diana Ferreira lembrou que os trabalhadores têm também custos acrescidos com gás, eletricidade ou água enquanto estão a trabalhar.

"São custos que não têm de ser transferidos para os trabalhadores. Até porque as empresas deixam de os ter quando os trabalhadores ficam em teletrabalho", defendeu.

Porém, a ministra do Trabalho atirou a possibilidade de haver maior regulamentação da matéria - o Código do Trabalho já prevê que as empresas suportem os custos do teletrabalho - para o Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, um documento que deverá resultar em princípios orientadores para alterações nas leis laborais e que deveria ter ido a consulta pública em novembro do ano passado, após consulta dos parceiros sociais.