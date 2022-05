Governo diz que não mudou plano de rever recrutamento de dirigentes

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, durante a sua audição na Comissão de Orçamento e Finanças no âmbito da apreciação, na especialidade, da Proposta de Lei n.º 4/XV/1.ª (GOV) — Aprova o Orçamento do Estado para 2022, na Assembleia da República, em Lisboa, 3 de maio de 2022. MÁRIO CRUZ/LUSA © LUSA

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, assegurou nesta terça-feira, no parlamento, que o governo mantém a intenção de rever o modelo de contratação de dirigentes da Administração Pública.

"Nada mudou", afirmou a governante em audição parlamentar no âmbito da discussão na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2022, defendendo que o compromisso se mantém no programa do governo.

A ministra foi questionada pela deputada Germana Rocha, do PSD, que lembrou o compromisso assumido pela titular da pasta da Administração Pública na anterior legislatura, Alexandra Leitão, em ida ao parlamento em abril do ano passado, de rever o estatuto do pessoal dirigente.

Em causa, está a frequente entrada de novos dirigentes em regime de substituição, favorecendo a experiência no cargo nas avaliações que são feitas face a outros candidatos nos concursos depois abertos para preenchimento das vagas.

Segundo Mariana Vieira da Silva, em outubro último, dos 380 lugares de dirigente que estão sujeitos a avaliação da Cresap, 243 estão preenchidos em comissão de serviço, com 116 outros lugares assumidos em regime de substituição e cerca de 20 vagas por preencher.