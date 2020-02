Governo diz que “negociação continua” com sindicatos

O governo garante que está aberto às contrapropostas dos sindicatos da função pública, muito críticos relativamente à intenção anunciada hoje de concentrar reforço de salários pós-orçamento nos salários mais baixos.

A proposta apresentada esta segunda-feira aos sindicatos passa por uma subida de sete euros para aqueles que ganham até 683,13 euros, numa atualização que compensa a previsão de 1% de inflação em 2020 apenas para os primeiros escalões entre assistentes operacionais e assistentes técnicos. Os restantes trabalhadores terão uma subida de 0,3% apenas, à partida.

“É preciso ter noção de isto representa um enorme esforço financeiro por parte do Orçamento do Estado. Trata-se de um acréscimo face àquilo que já tinha sido acordado face à negociação anual antes da proposta de Orçamento do Estado e do reconhecimento de que nos salários mais baixos necessitávamos de cobrir a taxa de inflação prevista para 2020”, argumentou José Couto, o secretário de Estado da Administração Pública, a liderar o retomar de negociações nesta segunda-feira.

O governo faz contas a uma despesa em atualizações remuneratórias, incluindo este extra, a rondar os 87 milhões de euros. A subida aos sete euros nos salários mais baixos representará encargos superiores a 18 milhões de euros, no total, contabilizando contribuições.

A margem para melhorar aumentos este ano, indicou José Couto, foi definida após o fecho de todas as medidas adicionadas ao orçamento na especialidade. Mas não é definitiva.

“O governo não faz simulação de propostas. A nossa proposta é séria e vai até onde achamos que podemos ir”, assegurou, garantindo porém abertura para negociar além da proposta. “Da mesma forma, que não faz propostas não sérias – e, portanto, faz propostas que não consubstanciam simulações –, também não faz simulações de negociação. Estamos abertos a contrapropostas”, disse, insistindo que “a negociação continua” e a proposta do governo ainda “pode ter nuances”.

Para o secretário de Estado, as negociações “correram bastante bem e o governo conseguiu já a assinatura da Fesap para um calendário de programa plurianual destinado a negociar mais matérias, incluindo desde a revisão do sistema e avaliação de funcionários a outras questões como o acesso à pré-reforma. “É possível dar passos que não se resumam só a salários”, disse o secretário de Estado.

Ainda assim, os sindicatos consideraram os aumentos insuficientes. A Frente Comum saiu mesmo do encontro preparada para avançar com um plenário onde poderá decidir novas formas de luta.