Governo diz ser necessário “esforço duplicado” para cumprir descarbonização

O ministro do Mar sublinhou, no parlamento, que a pandemia de covid-19 atingiu todos “de uma forma muito forte”, sendo necessário “um esforço duplicado” para cumprir as políticas ambientais e de descarbonização.

“A covid-19 atingiu-nos de uma forma muito forte. O que temos que fazer daqui para a frente exige um esforço duplicado para continuarmos a cumprir com as políticas ambientais e de descarbonização, muito ligadas ao pacto verde”, afirmou Ricardo Serrão Santos, numa audição na comissão parlamentar de Agricultura e Mar.

“Desde ontem [terça-feira] tenho tido alguns sintomas – tosse e de garganta – que julgo resultar de alguma constipação”, justificou.

Ricardo Serrão Santos notou ainda ser importante que, no âmbito do orçamento europeu, “se mantenha a prioridade” de destinar 30% à descarbonização da economia.

Durante a sua intervenção inicial, o ministro do Mar considerou que o setor tem feito um esforço enorme durante a pandemia, garantindo o abastecimento à população.

