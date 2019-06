O Governo convocou esta terça-feira os parceiros sociais para uma reunião de concertação social na sexta-feira, para analisar a situação do mercado de trabalho.

De acordo com a convocatória enviada pelo Conselho Económico e Social (CES) às confederações sindicais e empresariais, vai ser feito no encontro o “ponto de situação do mercado de trabalho em Portugal”.

A reunião da Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS) contará com a presença do secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita.