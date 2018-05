Governo e partidos concordam nas críticas à proposta de orçamento da UE

Governo e grupos parlamentares concordaram esta quarta-feira nas críticas à proposta da Comissão Europeia sobre o próximo orçamento comunitário (2021-2027), que propõe um corte nas políticas de coesão e agrícola comum, ao contrário do que Portugal defende.

O próximo quadro financeiro plurianual da União Europeia (UE), cuja primeira proposta foi apresentada por Bruxelas no início deste mês, foi discutido pela secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, e por deputados de todas as bancadas parlamentares, num debate sobre o Dia da Europa, esta tarde na Assembleia da República.

A proposta do próximo quadro financeiro “constitui a oportunidade de traduzir em atos as declarações políticas sobre o futuro da Europa”, declarou a governante, na abertura do debate.

“Sem financiamento suficiente, não poderemos implementar a ambição que queremos. Por isso, e pese embora os aspetos positivos deste quadro financeiro, no que se refere à ciência e tecnologia e aos programas relativos às reformas, o Governo considera que fica aquém do que a Europa necessita”, sublinhou Ana Paula Zacarias.

O executivo defende que a política agrícola comum e a política de coesão são “duas políticas estruturantes” e “não podem ser as únicas variáveis de ajustamento para permitir o financiamento destas importantes novas políticas”.

A secretária de Estado sustentou que o aprofundamento da união económica e monetária “continua a ser prioritário para encontrar mecanismos de defesa nas próximas crises” e que matérias como a negociação do Brexit (saída do Reino Unido da União Europeia, marcado para 29 de março de 2019), o dossiê digital, a mobilidade, as migrações, a segurança e defesa “exigem todo o nosso empenho e o maior consenso alargado possível daqui às eleições europeias de maio de 2019”.

Ana Paula Zacarias prometeu empenhamento do Governo, porque “a União Europeia não pode ser uma União Europeia de elites, tem de chegar, estar e ouvir o cidadão”, acrescentando que “é daí que nascem estes populismos e os ataques ao estado de direito”.

Pelo PSD, Rubina Berardo afirmou que a Comissão propõe “retirar verbas dos Estados e das regiões mais pobres da União para realocar essas verbas às novas áreas que mais beneficiam os Estados-membros mais ricos”.

“Estamos ao lado dos interesses de Portugal e não aceitamos cortes na política de coesão e na política agrícola comum. (…) É a negação do princípio elementar da União: a solidariedade entre os povos e entre os Estados”, disse a deputada social-democrata.

O PSD, acrescentou, exige que o Governo seja “ambicioso na política europeia” e que “não exprima timidez ou vergonha ao abordar a integração europeia neste parlamento”.

A socialista Margarida Marques afirmou a sua preocupação face à opção da Comissão Europeia, em vez de ter proposto “uma nova geração de políticas de coesão”, lamentando ainda a “falta de ambição quanto à mobilização de recursos próprios”.

Nesta negociação, considerou a ex-secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Portugal está confrontado com “três grandes desafios: chegar a um quadro financeiro plurianual que permita responder às ambições da UE e dos cidadãos europeus; chegar a um envelope financeiro nacional justo no quadro europeu, e chegar a normativos para a gestão dos fundos e dos instrumentos financeiros que assegurem um acesso equilibrado de Portugal a todas as políticas e programas de gestão centralizada”.

O deputado do CDS-PP Pedro Mota Soares considerou que a aprovação do próximo quadro comunitário é “um enorme teste à solidariedade” dos Estados-membros: “A Europa ou é um espaço de coesão e de solidariedade ou deixa se ser Europa”, alertou.

“A redução de fundos da coesão ou da agricultura leva a um aumento da desigualdade entre países e regiões e isso é um rombo no valor da solidariedade que nós não podemos aceitar”, criticou Mota Soares, que considerou ainda que seria “absolutamente inaceitável” que ocorresse uma suposta perda de fundos devido a alterações dos critérios, para além do critério do PIB per capita.

O Bloco de Esquerda, pela voz de Isabel Pires, considerou que o novo quadro financeiro apresenta “um choque de realidade: rejeitar a convergência, aprofundar a divergência e atropelar por completo a solidariedade”.

“O que nós devemos fazer é ter a responsabilidade de perceber o que se passa de mal, e ter a coragem de mudar, mas mudar radicalmente, em nome de um projeto de união de povos de facto e não em nome de um projeto que esmaga os povos por um capricho de poucos que querem governar em nome do interesse de alguns”, defendeu a bloquista.

Por seu turno, a deputada Paula Santos transmitiu a “veemente rejeição” do PCP à proposta do próximo orçamento, por “reforçar as despesas na área da Defesa, visando uma corrida ao armamento à custa da coesão e da política agrícola comum”.

A comunista defendeu a “rutura com a UE e com tudo o que representa” e o fim da “subjugação dos interesses nacionais aos condicionalismos e imposições” de Bruxelas.

“Aqui não há solução possível”, declarou Heloísa Apolónia, do Partido Ecologista “Os Verdes”, para quem “uma Europa que emergisse de uma lógica de solidariedade entre países não tem nada a ver com isto”.

Para o PEV, “isto é a Europa das elites, não é a Europa dos povos” e, portanto, a UE “tem o seu falhanço marcado, que é justamente aquilo que tem acontecido”.