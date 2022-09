Governo e PSD chegam a consenso sobre novo aeroporto

© António Pedro Santos / Lusa

A reunião entre o primeiro-ministro e o líder da oposição já terminou. Tendo começado pouco depois das 17.00, o encontro durou uma hora e o ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos e Miguel Pinto Luz, um dos vice-presidentes do PSD, estiveram ao lado de António Costa e Luís Montenegro, respetivamente.

Na primeira reação ao encontro, o líder dos sociais-democratas veio a público assumir que há uma aproximação entre as posições de Governo e oposição. De acordo com Luís Montenegro, a prioridade era definir uma metodologia de abordagem à questão do novo aeroporto - e tal já terá acontecido.

Escusando-se a revelar onde será a localização escolhida para o novo aeroporto, Luís Montenegro explicou que tal só ficará totalmente definido depois de uma avaliação de impacto ambiental - que PSD exigia para um consenso - e remeteu para António Costa mais esclarecimentos. Mas, na declaração que fez depois do final do encontro, o líder social-democrata explicou que esta avaliação "ficará a cargo sobretudo do meio académico", algo que, definiu, foi "importante" para haver convergência.

"Não ficou definida nenhuma data para outra reunião de trabalho, mas daqui a mais ou menos um ano haverá conclusões desta avaliação ambiental estratégica", explicou o líder do PSD.