Governo eleva limite mínimo do subsídio de desemprego a título definitivo

Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

Era uma medida prevista na proposta chumbada de Orçamento do Estado para 2022, mas o governo vai fazê-la avançar ainda assim. O limite mínimo de valor de subsídio de desemprego passa a ser reforçado, a título permanente, devendo corresponder no próximo ano a 509,68 euros.

A alteração nas regras de atribuição do subsídio de desemprego regular foi aprovada nesta quinta-feira em Conselho de Ministros.

"O que o governo aprovou foi no fundo consolidar e tornar permanente o reforço que foi aprovado durante a pandemia relativamente ao valor mínimo do subsídio de desemprego", explicou a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, em declarações após a reunião do governo.

Assim, passa a permanente o valor de referência de 1,15 vezes o indexante de apoios sociais (IAS) como valor mínimo do subsídio de desemprego, substituindo a referência de apenas um IAS. Com o IAS a subir aos 443,20 euros no próximo ano, o limiar mínimo da prestação ficará em 509,68 euros.

Neste ano, salientou Mendes Godinho, a majoração terá já abrangido 175 mil pessoas.

Não será esta a única medida excecional acionada com a pandemia a ser adotada a título permanente na atribuição de subsídio de desemprego. Passa também a permanente a majoração do subsídio social de desemprego em famílias com menores em que ambos os pais estão desempregados, ou em casos de famílias monoparentais. Aqui, a Segurança Social atribui por mês até 10% do valor de salário mínimo por filho. Serão 70,5 euros em 2022.

"Apesar de não ter sido aprovado, considerámos que eram matérias essenciais que não podiam esperar, e críticas para muitas famílias e muitos trabalhadores", justificou a ministra.