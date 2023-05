Governo em hora de decisões. Costa reúne-se com Marcelo

© RODRIGO ANTUNES/LUSA

O primeiro-ministro António Costa e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vão reunir-se esta terça-feira, às 17.00 horas, no Palácio de Belém. Em cima da mesa está mais uma crise no Governo, não sendo de excluir a saída de João Galamba, ministro das Infraestruturas, mas também de outros ministros do atual executivo.

Este tem sido um dia muito ativo para Costa que, esta manhã, se reuniu com João Galamba durante cerca de 1.30 horas, em São Bento, para debater o último caso que abalou o Governo, e que teve novamente no epicentro a TAP.

Desde que Galamba deixou a residência oficial do primeiro-ministro, são esperadas decisões quanto à sua possível saída do Governo, embora não seja de excluir que outros ministros sejam substituídos por Costa, numa remodelação que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deixou entender como necessária numa conversa telefónica que teve com o primeiro-ministro.

Essa conversa motivou então a reunião de Costa com Galamba, isto já depois de no sábado, em conferência de imprensa, o ministro das Infraestruturas ter dito que reportou ao secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro e à ministra da Justiça o roubo do computador pelo adjunto exonerado Frederico Pinheiro, tendo-lhe sido dito que deveria comunicar ao SIS e à PJ. Segundo o ministro, aquilo que lhe foi transmitido neste telefonema foi que "devia falar com a ministra da Justiça", o que garante ter feito.

António Costa garantiu, em entrevista à RTP3, entretanto que não foi informado do envolvimento do Serviço de Informação e Segurança (SIS) na recuperação do computador e que ninguém do Governo deu ordens aos serviços de informação para fazerem o que quer que fosse.

Nessa mesma entrevista, Costa disse que "o que se passou, nem a título de exceção é admissível". "Obviamente que não é o padrão nem a regra de funcionamento de um Governo, o que se passou é algo que é inadmissível", reforçou o chefe de governo ao canal público de televisão.

António Costa fez no entanto questão de ressalvar que não se estava a referir ao comportamento do seu ministro, João Galamba. Quanto a este, disse, "é legítimo que um ministro demita um colaborador em quem perdeu a confiança".

As próximas horas serão decisivas quanto ao futuro do Governo, nomeadamente em relação à continuidade de Galamba e de uma eventual remodelação do executivo de António Costa.