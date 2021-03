Governo empurra definição dos custos do teletrabalho para a negociação coletiva

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e a ministra do Trabalho e Economia Social de Espanha, Yolanda Díaz (ausente da fotografia), participam numa conferência de imprensa após a reunião bilateral para debater várias políticas e reforçar a cooperação bilateral nos domínios do emprego e das políticas sociais, no Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, em Lisboa, 16 de dezembro de 2020. NUNO FOX/LUSA © LUSA

"Essa matéria não é regulada ao pormenor pela lei", afirmou a ministra do trabalho, Solidariedade e Segurança Social quando questionada sobre como devem ser calculados os custos inerentes ao teletrabalho, afirmando que deve ser matéria de negociação coletiva.

"A lei até já identifica as despesas que podem ser consideradas e não podem ser imputadas ao trabalhadores e no Livro Verde já consta como linha de orientação para que essas matérias devam ser reguladas o mais possível em sede de negociação coletiva", indicou Ana Mendes Godinho no final da reunião da Concertação Social onde apresentou o Livro Verde do Futuro do Trabalho.

Para a ministra do Trabalho, esta questão deve ser vista caso a caso, setor a setor. "Há diferentes aspetos, dependendo dos setores em causa. Devem ser aferidas de uma forma diferente são matérias devem ser analisadas caso a caso", insistiu.

No documento que faz o diagnóstico do mundo laboral, os autores defendem que deve ser "afastado o acréscimo de custos do teletrabalho para os trabalhadores, nomeadamente em matéria de instalação, manutenção e pagamento de despesas relativas aos instrumentos de trabalho utilizados", seguindo o que já está previsto no atual Código do Trabalho desde 2003, mas que a ministra admite que tem de ser atualizado.

Sem queixas

Os custos de instalação e manutenção dos equipamento para teletrabalho e das despesas associadas devem ser suportadas pelas empresas, mas não define que tipo de despesas e como é feito o cálculo das mesmas.

"Presume-se que os instrumentos de trabalho respeitantes a tecnologias de informação e de comunicação utilizados pelo trabalhador pertencem ao empregador, que deve assegurar as respetivas instalação e manutenção e o pagamento das inerentes despesas", lê-se na norma do Código do Trabalho.

O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social explicou ao Jornal de Negócios que os custos com internet e telefone decorrentes do teletrabalho deveriam ficar a cargo do empregador, mas não esclareceu como é que deveriam ser calculados. E agora também não, devendo essa matéria passar para a esfera da negociação coletiva.

Em todo o caso, a ministra Ana Mendes Godinho garantiu que até agora não chegaram queixas à Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT). "Do que tenho conhecimento, não tem havido sinalização junto da ACT de reclamações sobre esta matéria e deve ser regulada em termos de negociação coletiva e de acordo", afirmou no final da reunião da Concertação Social.

Notícia atualizada às 14h20