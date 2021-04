Governo encaixa este ano 370 milhões com aumentos salariais na função pública

Imagem aérea da Praça do Comércio durante o estado de emergência. © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Os cofres do Estado vão encaixar este ano mais de 370 milhões de euros em receita por via dos aumentos salariais na função pública, segundo os dados que constam do Programa de Estabilidade para 2021-2025 (PE2021/25), entregue pelo governo na semana passada na Assembleia da República.

Em causa está um aumento de 861 milhões de euros na despesa com pessoal, valor bruto que não conta com os descontos para a Segurança Social (SS), Caixa Geral de Aposentações (CGA), ADSE e IRS.

De acordo com os valores que decorrem dos quadros plurianuais do PE2021/25, para este ano, as progressões e promoções vão ter um impacto de 231 milhões de euros, a recuperação do tempo de serviço 102 milhões de euros, o salário mínimo 35 milhões de euros e as contratações e outras variações remuneratórias absorvem o montante mais generoso, com 493 milhões de euros.

Mas estes são montantes ilíquidos. "São valores brutos, que incluem o efeito das progressões e promoções, recuperação de tempo de serviço, salário mínimo e contratações e outras variações remuneratórias", referiu fonte oficial do Ministério das Finanças em resposta às perguntas do Dinheiro Vivo. Para perceber o impacto real nas contas, é necessário retirar as contribuições dos trabalhadores para a SS e para a CGA (11%), os descontos do IRS (taxa média) e a contribuição para o subsistema de saúde dos funcionários públicos (3,5%).

No documento, o governo publica o valor da receita que reverte para o Estado, em termos agregados, não sendo possível separar as parcelas referentes a cada um dos descontos. "Do lado da receita, teve-se em consideração as contribuições para a Segurança Social, para a ADSE e uma taxa média de IRS", acrescentou a mesma fonte. Se para o caso das contribuições sociais e da ADSE o valor é conhecido, desconhece-se a taxa média de imposto sobre o rendimento na função pública.

Ao todo, regressam aos cofres públicos 370,5 milhões de euros, correspondendo a 43% da despesa bruta adicional com pessoal da Administração Pública este ano.

Mil milhões até 2023

No quadro referente às políticas invariantes e de política orçamental publicado no Programa de Estabilidade, o governo apresenta os valores até ao final do exercício (2025), mas isolando apenas a atual legislatura até 2023, o montante da receita que os cofres públicos encaixam com os aumentos salariais sobem acima de mil milhões de euros (1043 milhões de euros).

Este valor de receita de contribuições e impostos corresponde a uma despesa bruta de 2,4 mil milhões de euros que resulta das progressões, promoções, salário mínimo e contratação de pessoal, sendo esta última a parcela que no horizonte mais pesa no gasto salarial do Estado: 52,4%.

Tal como o Dinheiro Vivo noticiou ontem, o aumento do salário mínimo para 2022 será de "cerca de 6%", correspondendo a perto de 40 euros mensais, com uma nova subida de 6% em 2023, atingindo nesse ano os 750 euros prometidos por António Costa.

No último ano da legislatura - em 2023 - o impacto estimado do aumento do salário mínimo será de 116 milhões de euros, mas o governo não explicou a razão para este pico, tal como ficou por esclarecer a quantos funcionários públicos corresponde o aumento de 1,2 mil milhões de euros para as contratações e outras variações remuneratórias nestes três anos. "Os valores considerados incluem diversas componentes que determinam e influenciam a evolução da despesa e o número de trabalhadores em causa, incluindo no que se refere às opções gestionárias do governo", respondeu fonte oficial do gabinete do ministro das Finanças, João Leão.

No PE2021/25, o governo refere que, só durante este ano, "se prevê a contratação de mais de 16 000 trabalhadores para a Administração Pública, distribuídos principalmente pelas áreas da saúde, educação, justiça e forças de segurança", juntando-se às entradas feitas ao longo de 2020, muito por causa da pandemia de covid-19.

O governo lembra ainda que desde outubro de 2015, quando António Costa assumiu a liderança do executivo, "registou-se um aumento de 42 833 postos de trabalho na Administração Central (8,5%) e 59 679 postos de trabalho na Administração Pública (9,1%)" e que, "nos primeiros três meses de 2021, o crescimento das despesas com pessoal na Administração Central supera os 4,4% face ao período homólogo (mais 172 milhões de euros)", estando acima do previsto no Orçamento do Estado para este ano.

Uma velha guerra

A falta de informação sobre a contabilização da receita adicional com os aumentos salariais na função pública, aliviando a pressão sobre as contas, tem sido uma das críticas mais fortes e insistentes da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) a cada Orçamento do Estado, mas com a informação apresentada no PE2021/25 o Ministério das Finanças acaba por dar razão aos técnicos que prestam apoio aos deputados na Assembleia da República.

Questionado sobre a apresentação desta informação no novo Programa de Estabilidade, o gabinete de João Leão respondeu que "o Ministério das Finanças procurou ir ao encontro das preocupações da UTAO", sendo que, ainda no Orçamento do Estado para este ano, os técnicos do parlamento sublinharam que não "se encontrava refletido o efeito na receita de IRS e contribuições sociais decorrente do incremento na despesa com pessoal previsto para 2021", repetindo a "omissão de Propostas de Orçamento de anos anteriores", e sublinhando que "não parece coerente contar os efeitos das medidas na despesa e ignorar os efeitos que as mesmas medidas produzem na receita". Recorde-se que um dos momentos de maior tensão neste diferendo aconteceu quando o antigo ministro das Finanças, Mário Centeno, em janeiro do ano passado, em plena discussão do Orçamento do Estado considerou "totalmente ilegítima" a dúvida manifestada pela UTAO.