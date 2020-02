Governo espanhol reduz para 1,6% previsão de crescimento para 2020

O Governo espanhol reduziu em duas décimas, para 1,6%, a previsão de crescimento económico do país em 2020, revelou esta terça-feira a ministra da Economia, Nadia Calvino.

A atualização do quadro macroeconómico para os próximos quatro anos, aprovado em Conselho de Ministros, também prevê a intenção de terminar este ano com um défice público de 1,8% do Produto Interno Bruto (PIB), uma décima mais do que o comunicado no ano passado à Comissão Europeia.

Segundo os novos números apresentados em conferência de imprensa, para os anos seguintes, Madrid estima que o crescimento do PIB será 1,5% em 2021, 1,6% em 2022 e 1,7% em 2023, enquanto o desequilíbrio das contas do Estado será de 1,5% em 2021, 1,2% em 2022 e 0,9% em 2023.

Por outro lado, a porta-voz do Governo e Ministra das Finanças, María Jesús Montero, reiterou na mesma ocasião a intenção de aprovar até ao fim do verão o projeto de Orçamento Geral do Estado para 2020.

A instabilidade política em Espanha teve como consequência que o país tenha estado até agora a aplicar o Orçamento de 2018 aprovado pelo governo de Mariano Rajoy (Partido Popular, direita) que foi substituído em junho do mesmo ano pelo de Pedro Sánchez (PSOE, socialista).