Governo espera 11 500 reformas antecipadas em 2018

O governo espera que 11 500 pessoas com longas carreiras contributivas acedam à reforma antecipada sem penalizações ao longo de 2018. Este número foi reportado à Comissão Europeia, consta do novo relatório do pós-programa de assistência financeira a Portugal, que foi divulgado esta sexta-feira, e é inferior à estimativa inicial que apontava para 15 mil pessoas.

Desde outubro de 2017 que é permitido aos trabalhadores com longas carreiras contributivas (mais de 48 anos) ou que começaram a descontar muito cedo (antes dos 15 anos de idade) possam reformar-se antecipadamente sem qualquer corte. Quando a medida foi aprovada, o governo estimava que 15 mil pessoas usassem este novo regime até ao final de 2018. Tendo em conta as projeções comunicadas a Bruxelas, para este total ser atingido teria sido necessário que desde a entrada em vigor do novo regime se tivessem reformado 3500 trabalhadores.

Certo é que desde que a medida está no terreno não foram fornecidos dados oficiais sobre a adesão, não havendo qualquer informação oficial sobre o universo de pessoas que entregaram pedido de reforma antecipada ainda em 2017.

O custo associado a este novo regime de reformas antecipadas sem penalização foi avaliado em cerca de 50 milhões de euros (até ao final de 2018), assinalando o relatório de Bruxelas que se espera que o impacto desta medida após 2018 “deverá ser mais pequeno”.

A Comissão Europeia enumera as várias medidas sobre as pensões com impacto na despesa (nomeadamente o aumento realizado em janeiro e a nova subida extraordinária projetada para agosto), mas assinala também que o governo afastou qualquer mudança no factor de sustentabilidade.

No programa de governo estava prevista uma alteração ao fator de sustentabilidade, cuja filosofia foi alterada pelo anterior governo, mas Bruxelas afasta quaisquer mudanças. Este factor indexa a idade da legal da reforma à esperança média de vida. Quem sair antes sujeita-se a um corte, por via deste fator de sustentabilidade, que em 2018 é de 14,45%.