Governo espera menos despesa na Segurança Social em 2021

O Governo está a contar com menos despesa na Segurança Social em 2021 do que em 2020. O Conselho das Finanças Públicas (CFP) analisou o Orçamento do Estado para este ano e notou que haverá uma redução dos gastos, apesar das medidas extraordinárias por causa do coronavírus. As estimativas, contudo, foram feitas antes do segundo confinamento, atenta o relatório.

A despesa da conta da Segurança Social deverá cair 0,6%, para 30,743 mil milhões de euros. A principal redução nas despesas prende-se com a diminuição, em 60%, no custo das medidas excecionais e temporárias por causa da covid-19.

As medidas extraordinárias por causa da covid-19 têm um orçamento previsto de 776 milhões: destes, 309 milhões vão financiar o apoio extraordinário à retoma progressiva da atividade (sucedâneo do lay-off); haverá entre 400 e 450 milhões de euros para o apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores. O isolamento profilático e o subsídio de doença por infeção da covid-19 deverão ter um impacto "substancialmente inferior" no saldo da Segurança Social.

Sem estas medidas extraordinárias, a despesa total da Segurança Social iria aumentar 3,4% em 2021, no montante de 972 milhões de euros. Isso aconteceria porque estão previstos acréscimos de 662,1 milhões de euros com pensões e complementos; e ainda 129,4 milhões de euros em subsídio de desemprego e medidas de apoio ao emprego.

Há quatro fatores que interferem no aumento das despesas com pensões: a tendência de variação no número de pensões observada nos anos mais recentes; o novo regime de flexibilização da idade de reforma; a subida, em 10 euros, de todas as pensões até 658,2 euros, com impacto de 98,6 milhões de euros; e ainda efeitos do "aumento da eficiência no deferimento de novas pensões" desde 2019.

No caso dos subsídios, prevê-se um aumento da despesa de 8,5%, "que reflete o aumento do valor das remunerações pagas, com impacto ao nível do valor médio da prestação". O Orçamento do Estado para este ano prevê "uma diminuição de 4% dos beneficiários de subsídio de desemprego e de 2% no subsídio social de desemprego".

As receitas da Segurança Social deverão recuar 2,3%, para 31,675 mil milhões de euros. Estima-se uma quebra de 50,5% nas receitas arrecadadas com o adicional ao IMI, para 140 milhões de euros, assim com uma descida de 5,2% nas receitas dos jogos sociais, para 220 milhões de euros.

Ainda assim, a conta da Segurança Social deverá terminar com um saldo positivo de 932,2 milhões de euros, menos 36,8% do que em 2020.

Esta não é a primeira vez que o CFP aponta para menos despesas do que previsto pelo Governo. Até setembro de 2020, a despesa com prestações sociais foi de 28,599 mil milhões de euros: uma subida de 2,7% face aos primeiros nove meses de 2019 mas abaixo dos 4,8% estimados pelo Ministério das Finanças.

Também até setembro, as contribuições sociais caíram 1,1%, (menos 191 milhões de euros), quando o Ministério das Finanças tinha estimado uma descida de 2% para todo o ano de 2020.