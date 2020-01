Governo espera receitas turísticas de 18 mil milhões em 2019

No ano passado, os gastos dos turistas que visitaram Portugal devem ter ascendido a 18 mil milhões de euros. Os números foram revelados por Rita Marques, secretária de Estado do Turismo, esta quarta-feira num almoço organizado pela Associação de Hotelaria de Portugal.

“Temos a estimativa de fechar 2019 com cerca de 18,1 mil milhões de euros” em receitas, disse a governante, destacando que, em 2027, este contributo deverá ascender a 25,8 mil milhões de euros.

Rita Marques lembra que o turismo já não cresceu, no ano passado, ao mesmo ritmo dos anos anteriores, mas ainda assim antecipa um fecho de ano com 27 milhões de hóspedes. Ou seja, mais 6,7% do que em 2018.

“Não assistindo à taxa de crescimento verificada em 2017, a verdade é que conseguimos em 2019 – estimamos nós – poder suplantar o ano de 2018, que foi já um ano bom, e que era advogado por muitos como um ano de contraciclo”.

(Em atualização)