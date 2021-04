Governo espera retoma forte do turismo em 2022, mas CFP vê ainda mais "riscos negativos"

Nazaré Costa Cabral, presidente do Conselho de Finanças Públicas. © João Silva / Global Imagens

O Governo (Ministério das Finanças ou MF) está a prever, para 2022, um crescimento significativo da procura externa e, com isso, das exportações de turismo e de algumas componentes da procura interna "com menor conteúdo importado", como o investimento em obras públicas, mas este cenário é "arriscado" e pode muito bem não acontecer, refere o Conselho das Finanças Públicas (CFP).

Esta avaliação vem no parecer sobre o cenário macroeconómico em que assenta o novo Programa de Estabilidade (PE) 2021-2025, entregue esta quinta-feira à noite no Parlamento.

De acordo o parecer do CFP, "as previsões do PE2021 parecem assentar numa hipótese favorável para o conteúdo importado da procura, o que beneficia o crescimento previsto para o PIB". Depois de a economia somar mais 4% este ano, o ministério de João Leão prevê um reforço da retoma até 4,9% em 2022.

No próximo ano, o investimento avança de forma saliente (8%), mas as exportações aguentam o ritmo deste ano, podendo chegar a 7,9%.

O conselho presidido por Nazaré Costa Cabral tem dúvidas sobre a solidez deste cenário de 2022. Portugal é uma pequena economia aberta, muito dependente de importações, mas no ano que vem parece libertar-se desse obstáculo. As importações comem o PIB, a riqueza produzida internamente.

"O PE2021 tem subjacente uma redução da elasticidade das importações face à procura global em 2021 e uma redução adicional em 2022 que, segundo o MF, é justificada pelo forte crescimento neste período ocorrer nas componentes da despesa com menor conteúdo importado".

Segundo as Finanças, o impulso pode vir de "consumo privado de bens e serviços, gastos, investimento em obras públicas e exportações de turismo".

Para o CFP, "esta premissa representa um risco descendente para o crescimento económico subjacente ao cenário, atendendo ao risco de esta redução poder não se concretizar".

No parecer, o CFP insiste no aviso de que "o presente cenário do MF enquadra-se numa conjuntura de elevado risco e incerteza, associado direta ou indiretamente à evolução da pandemia e ao sucesso das campanhas de vacinação contra a covid-19 a nível internacional" e que parece faltar alguma "prudência".

Por exemplo, "no período de 2022 a 2025, apesar de as previsões serem ligeiramente mais favoráveis do que as elaboradas pelas instituições de referência, essa diferença deve-se à incorporação de efeitos na economia do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) português, principalmente no investimento (FBCF)", diz a entidade que avalia as políticas orçamentais.

Problema. Na parte do investimento em 2022 (que liga diretamente à projeção para o investimento em obras públicas) nota-se "falta de detalhe suficiente sobre a natureza e montantes das medidas concretas subjacentes ao PRR".

Em todo o caso, como projeção para 2021, o conselho aceita que "a aceleração prevista no PE2021 para o crescimento do PIB real em 2022 (4,9%) está alinhada com as expectativas das instituições de referência, incluindo as do CFP".

"Nas componentes da procura interna destaca-se a expectativa mais pessimista do MF para a dinâmica do consumo privado face às projeções mais recentes, que poderá contribuir, ceteris paribus [todas as restantes variáveis constantes, inalteradas face a 2021], para uma perspetiva mais conservadora do saldo orçamental em 2022".

Segundo o MF, "foi utilizada uma perspetiva prudente para a dinâmica do consumo privado".

Idem no caso da "manutenção da taxa de poupança das famílias acima do seu valor histórico ao longo do horizonte de previsão, num contexto de recuperação económica, taxa de desemprego relativamente baixa e condições de financiamento favoráveis na economia".

Este conjunto também acaba por ser um risco ascendente para o cenário do PE2021 no período 2022-2025, "tanto para o crescimento económico como para o saldo orçamental", compensando o otimismo aparente do lado do turismo, do consumo de menos bens e serviços importados e das obras públicas.