Governo estende por mais 14 dias suspensão de voos para Itália

O Governo estendeu por mais 14 dias a suspensão de voos privados para Itália a partir de Portugal “face à intensidade da pandemia Covid-19 que ainda se verifica em Itália”. Medida não se aplica aos transportes de mercadorias ou emergência médica.

“O Ministério das Infraestruturas e da Habitação, em articulação com o Ministério da Saúde e da Administração Interna, decidiu prorrogar por mais 14 dias o despacho de 10 de março[1] que suspendeu os voos de todas as companhias aéreas, comerciais ou privados, com destino ou partida dos aeroportos ou aeródromos portugueses para todas as regiões de Itália”, informou o Governo em comunicado.

“O novo despacho que estende a suspensão entra em vigor às 00h00 do dia 25 de março e pelo mesmo período de 14 dias (até 7 de abril de 2020)”, reforça o Executivo.

“A medida não se aplica a aeronaves do Estado, voos para transporte exclusivo de carga e correio, bem como a voos de caráter humanitário ou de emergência médica e a escalas técnicas para fins não comerciais.”