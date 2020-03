Governo estima custo de medidas de apoio em dois mil milhões por mês

O governo estima custos de dois mil milhões de euros por mês com as medidas de proteção social e apoio a empresas e postos de trabalho tomadas até aqui, num cenário que, admite, vai manter-se em evolução. O número foi avançado esta noite pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, após reunião com os parceiros sociais para discutir a resposta à pandemia do novo coronavírus no país.

O encontro desta segunda-feira serviu para um balanço das medidas já adotadas, com o governo a pedir aos parceiros sociais que apresentem, até amanhã às 19h, as respetivas propostas de soluções a adotar.

Sobre o impacto orçamental das medidas, Ana Mendes Godinho assinalou que este será distribuído pelo Orçamento da Segurança Social – que suportará o conjunto das medidas de proteção social e também os salários de trabalhadores que venham a ser abrangidos pelo novo mecanismo equiparado a lay-off – e por transferências de Orçamento do Estado. A ministra não detalhou no entanto o custo de cada rubrica, e, assim, quanto poderá vir a pesar nas contas da Segurança Social a cobertura dos rendimentos de quem veja a fábrica ou a empresa reduzir ou suspender atividade.

Segundo a ministra, a Segurança Social sentiu já hoje o interesse das empresas com dúvidas sobre como funcionará o novo mecanismo que se encontra legislado desde domingo. “O que hoje sentimos a nível da Segurança Social fora muitas perguntas”. Mas ainda não há pedidos. O governo diz esperar que sejam poucos.

“Não deve ser a primeira medida a ser decidida pelas empresas nesta fase”, defendeu Ana Mendes Godinho, para quem devem ser privilegiadas as medidas de apoio à liquidez – como as novas linhas de crédito para suporte de tesouraria, com 200 milhões de euros para a generalidade das PME, e 60 milhões para o sector do turismo. A primeira está em funcionamento desde a semana passada e a segunda, indicou o secretário de Estado Adjunto da Economia, João Neves, estará acessível quarta-feira.

Dos dois mil milhões de custos mensais estimados, 294 milhões de euros são o custo previsto para suportar os salários dos trabalhadores que se vejam forçados a ficar em casa devido à suspensão das aulas até 30 de março. Segundo Ana Mendes Godinho, o governo estima que a medida chegue a 750 mil famílias, mas não há expectativa de que as férias da Páscoa – período em que também ATL e outros equipamentos de assistência a menores estarão fechados – fiquem ainda abrangidas pela medida de suporte ao salário de um dos pais. A medida só vai mesmo ser reavaliada a 9 de abril, reafirmou a ministra.

O apoio aos pais trata-se, defende ainda o governo, de “uma medida excecional” para “garantir assistência inadiável” quando estava iminente a suspensão das atividades letivas nas escolas, justificou.

Segundo Ana Mendes Godinho, durante este segunda-feira a declaração necessária ao pedido de apoio foi descarregada 140 mil vezes no site da Segurança Social.

A excecionalidade dos tempos serviu também para deixar um apelo para que as empresas possam continuar a funcionar e o país não pare. “Vai exigir de todos esforço, partilha de responsabilidades, partilha de capacidade”, apelou, dizendo esperar também responsabilidade da parte das entidades empregadoras.

Outra parte do esforço reflete as medidas de alívio de tesouraria das empresas, com adiamentos no pagamento de reembolsos e outras obrigações, que se traduzem, neste caso, num alívio de 480 milhões de euros sobre as empresas (ainda sem contabilizar diferimento de obrigações fiscais), de acordo com João Neves.

Em atualização