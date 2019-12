Governo estuda desconto de dois ou três anos no IRS para jovens

O governo está a estudar uma possível redução de IRS para jovens no primeiro emprego que se poderá estender entre dois a três anos, segundo avança este sábado o semanário Expresso. A ideia, já aflorada pelo governo em reuniões recentes com os parceiros da Concertação Social, é a de garantir maior rendimento líquido nos anos de entrada no mercado de trabalho e reter mais jovens qualificados no país.

O semanário indica que a medida está em estudo, implicando ainda a definição do tipo de contratos e empregos que poderão dar origem ao desconto, bem como uma avaliação do custo-benefício do incentivo. A baixa média de rendimentos líquidos dos recém-licenciados, por exemplo, poderá à partida limitar a eficácia do desconto à tributação.

A medida é discutida no âmbito do acordo sobre competitividade e rendimentos que o governo está atualmente a discutir com os parceiros sociais com vista a um acordo sobre referenciais de aumentos salariais para a contratação coletiva e com o qual diz querer garantir melhores condições remuneratórias para os jovens qualificados do país.

Nas negociações, confederações patronais e sindicais estão também a discutir eventuais medidas fiscais e outras relativas à formação profissional. O objetivo é alcançar um acordo até ao final do primeiro trimestre de 2020.

O Conselho Permanente de Concertação Social volta a reunir-se segunda-feira para negociar estas matérias.