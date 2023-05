Governo executou menos de 25% do PRR face ao que prometeu no Orçamento de 2022

Lisboa, 22/10/201 - Entrevista a Nazaré Costa Cabral, presidente do Conselho de Finanças Públicas. (João Silva / Global Imagens ) © João Silva/Global Imagens

O segundo ano de execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), o ano de 2022, ficou, novamente, "muito aquém do previsto pelo Ministério das Finanças" e compromete seriamente as metas e necessidades urgentes de investimento público, até para compensar o desgaste acumulado dos equipamentos públicos durante os últimos dez anos, avisa o Conselho das Finanças Públicas (CFP), num novo estudo, divulgado esta quinta-feira.

"No segundo ano de implementação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), a execução de 2022 aproximou-se dos 800 milhões de euros (0,3% do PIB - Produto Interno Bruto), menos de um quarto do previsto no Orçamento do Estado para 2022 (OE2022)", calcula a entidade presidida por Nazaré Costa Cabral no novo estudo sobre a evolução orçamental das Administrações Públicas (AP) no ano passado.

O CFP acrescenta que "o investimento público financiado pelo PRR ascendeu a 290 milhões de euros dos 1216 milhões de euros previstos no OE2022", o que se traduz num grau de execução de apenas 24%.

Assim, "esta execução mostrou-se insuficiente para impulsionar o investimento público que faria face à depreciação do stock de capital das AP, em erosão há mais de uma década".

Ou seja, as verbas do PRR desbloqueadas em 2022 não chegam sequer para vir a compensar o valor do desgaste e das amortizações de capital e de equipamentos, quanto mais para gerar uma nova vaga de criação de riqueza com base nesse novo investimento.

