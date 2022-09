Governo exonera diretor do CEGER e presidente da AMA

Despachos de exoneração já foram publicados © Leonardo Negrão/Global Imagens

O Governo exonerou, a seu pedido, o diretor do Centro de Gestão da Rede Informática do Governo (CEGER) e membros do conselho diretivo da Agência para a Modernização Administrativa (AMA), segundo despachos publicados esta quinta-feira.

Tito Soares Vieira, designado em fevereiro de 2017 para diretor do CEGER, viu renovada a sua comissão de serviço no cargo em dezembro de 2021, mas requereu a exoneração das suas funções, segundo o despacho do secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa, Mário Campolargo, hoje publicado.

"Exonero, a requerimento do próprio, o mestre Tito Carlos Soares Vieira do cargo de diretor do Centro de Gestão da Rede Informática do Governo", determina no despacho que produz efeitos a partir do dia 31 de agosto.

Num outro despacho, também hoje publicado, Mário Campolargo exonera, a seu pedido, os membros do conselho diretivo da Agência para a Modernização Administrativa, todos designados em regime de substituição.

"Exonero, a requerimento dos próprios, a licenciada Maria de Fátima Vieira de Andrade e Sousa Madureira (designada em outubro de 2020), a mestre Sara Maria Pinto Carrasqueiro Sequeira (março de 2018) e o licenciado Paulo Manuel Múrias Bessone Mauritti (abril de 2018), respetivamente, dos cargos de presidente e de vogais do conselho diretivo da Agência para a Modernização Administrativa", lê-se no diploma.