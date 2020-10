Governo facilita acesso ao apoio social extraordinário da pandemia

O secretário-geral do Partido Socialista (PS), António Costa, intervém numa sessão de esclarecimento sobre o OE 2017, esta noite no Teatro São Luiz em Lisboa, 19 de outubro de 2016. MIGUEL A. LOPES/LUSA

A medida acaba de ser anunciada pelo primeiro-ministro no arranque do debate na generalidade do Orçamento do Estado. Os desempregados que percam o direito ao subsídio de desemprego podem aceder a esta prestação social sem condição de recursos.

"A atribuição desta prestação, independentemente de condição de recursos, a quem cesse o subsídio de desemprego em 2021 e a quem sofra de quebra da atividade em resultado da imposição legal ou administrativa", indicou António Costa.

Esta era uma das exigências do Bloco de Esquerda nas negociações que decorreram nos últimos meses.

O Governo também não vai considerar a habitação própria e permanente para efeitos de condição de recursos no acesso a esta prestação social extraordinária.

