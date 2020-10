Governo faz avançar moratória da caducidade da contratação coletiva

O governo deu esta quinta-feira o primeiro passo para fazer avançar a moratória que vai suspender os prazos para a caducidade na contratação coletiva em casos em que não há acordo para a sua substituição, nem renovação prevista.

A proposta de lei para a moratória – que, na passada semana, o governo deu conta de poder vir a valer por 18 meses no quadro de um entendimento com PCP e Bloco de Esquerda para a viabilização do Orçamento do Estado – foi apreciada na generalidade em Conselho de Ministros e deverá agora ser discutida na Comissão Permanente de Concertação Social.

“A presente proposta de lei, a submeter à Assembleia da República, visa suspender, de modo transitório e excecional, o prazo de sobrevigência da convenção coletiva de trabalho, prevenindo o surgimento de lacunas na cobertura da contratação coletiva, seja pelo esgotamento dos prazos de processos de denúncia já iniciados, seja pelo desencadeamento de novas denúncias”, indica comunicado final do Conselho de Ministros.

Segundo a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, o “objetivo desta proposta de lei que vamos agora discutir com os parceiros sociais é, durante este momento de instabilidade e de crise, garantir que durante esta fase não opera a caducidade dos instrumentos de contratação coletiva, precisamente para haver estabilidade nas relações laborais”.

A legislação excecional deverá pôr um travão temporário nos efeitos de denúncias por empregadores de anteriores condições acordadas com os trabalhadores. Ainda assim, poderá ser vista como uma medida curta, já que os parceiros de negociações do governo têm vindo a reclamar o fim do mecanismo que determina a caducidade das convenções coletivas com efeitos permanentes.