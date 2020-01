Ainda não há estratégia para o novo ministério do governo, o da Modernização e da Administração Pública, mas vai ser definida com ajuda de workshops nos quais os trabalhadores do Estado vão ser chamados a apresentar propostas em várias áreas. O arranque das ações acontece já na segunda-feira e estas correm até ao final de janeiro, adianta hoje um comunicado do ministério dirigido por Alexandra Leitão.

As sessões das “oficinas de participação”, descreve a nota do governo, vão ter a participação da ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública e também da secretária de Estado da Inovação e da Modernização Administrativa, Fátima Fonseca.

“O objetivo é construir a Estratégia de Inovação e Modernização do Estado e da Administração Pública para o período 2020-2023, com o contributo fundamental de dirigentes e trabalhadores de toda a administração central”, diz o comunicado.

Segundo o governo, as sessões são organizadas pela Equipa de Inovação do INA – Direção Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas e pretendem ouvir funcionários de todas as áreas do governo, académicos, empresas e organizações não-governamentais – presumivelmente, incluindo sindicatos. Os contributos são pedidos para “quatro eixos”: “investir nas pessoas, desenvolver a gestão, explorar a tecnologia e reforçar a participação”.

Os workshops para definir a estratégia do governo para a Administração Pública na atual legislatura acontecem num momento em que o ministério de Alexandra Leitão se prepara também para iniciar negociações com os sindicatos sobre um acordo de longo prazo em matérias que vão desde a revisão de carreiras à sustentabilidade da ADSE, passando pelo acesso à pré-reforma e reforço dos quadros do Estado, entre outras matérias.

Realizam-se também num momento em que os sindicatos da função pública avançam para a greve e manifestações, a 31 de janeiro, contra a proposta de aumento salarial para 2020 definida pelo governo no texto do Orçamento do Estado de 2020. Prevê uma subida de apenas 0,3%, para já, podendo as negociações entre governo e parceiros à esquerda determinar ainda aumentos superiores.