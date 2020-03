Governo fecha escolas, discotecas e reduz lotação de restaurantes

O Governo vai fechar escolas a partir de segunda-feira e vai reavaliar no dia 9 de abril o terceiro período. Também as discotecas vão ficar de portas encerradas e haverá restrições nas entradas nos centros comerciais e outros espaços comerciais.

As medidas anunciada na noite desta quinta-feira ainda vão ser conjugadas com outras que o executivo vai aprovar em reunião do Conselho de Ministros. Entre o pacote de iniciativas para fazer face ao coronavírus, António Costa anunciou ainda um “mecanismo especial” para assegurar os salários dos pais que fiquem em casa a tratar dos filhos até 12 anos de idade. Um instrumento “que assegure a remuneração em conjunto com a entidade patronal”, declarou o primeiro-ministro.

Madeira encerra escolas, discotecas e centros de dia

O Governo Regional da Madeira decretou esta quinta-feira o encerramento de todas as escolas a partir da próxima segunda-feira e até ao fim das férias da Páscoa, dia 13 de abril. Num comunicado, o executivo adianta que determinou também o encerramento de todos os estabelecimentos de diversão noturna que movimentem grande número de pessoas, designadamente discotecas, sem precisar até quando.

O Governo Regional, liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque, deliberou ainda a restrição nas visitas aos lares e a outras instituições de acolhimento de pessoas idosas a um familiar direto, referenciado pelas instituições e em horário restrito (das 14h às 17h).

Até agora foram confirmados 78 casos de covid-19, com uma recuperação registada no hospital de São João, no Porto. De acordo com o último boletim da Direção-Geral da Saúde, divulgado às 10h00 desta quinta-feira, dia 12 de março, a maior parte dos casos concentrava-se no norte do país (44 casos), 23 confirmados na região de Lisboa e Vale do Tejo, cinco no Centro e outros cinco no Algarve. A DGS dava ainda conta de 637 casos suspeitos.

(em atualização)