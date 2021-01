Governo fecha restaurantes em shoppings - mesmo em take away

Lisboa, 15/6/2020 - O Centro Comercial Colombo reabriu esta manhã depois de três meses fechado devido à pandemia de Covid-19, doença provocada pelo Coronavirus SAR-CoV2. Existe um reforço nas medidas de segurança e distanciamento social. (Reinaldo Rodrigues/Global Imagens) © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

É preciso endurecer o combate à covid e aparentemente os portugueses não estavam a levar a sério o novo confinamento. E por isso o governo deciciu endurecer ainda mais as medidas. As escolas, porém, mantêm-se abertas.

O que deixa de funcionar, mesmo para take away, são os restaurantes dentro de centros comerciais, cujo fecho é agora ordenado pelo governo de Costa. Ficam ainda vedadas todas as vendas ao postigo, com particular ênfase nas bebidas. Nem o café será disponibilizado, vincou o primeiro-ministro no seu comunicado ao país, nesta tarde, para anunciar mais medidas restritivas.

Este novo apertar focado em especial na restauração promete dificultar ainda mais a vida às empresas do setor, onde já se prevê milhares de falências e despedimentos. De acordo com a AHRESP, mais de 40% dos estabelecimentos do setor não vão voltar a abrir portas - número que tende a subir com o novo confinamento e prolongar da pandemia e das consequentes medidas de restrição.

Saraiva: "Já perdemos 200 mil empregos e o número pode duplicar"

E ainda nesta tarde a CIP divulgou números igualmente preocupantes: as medidas previstas pelo governo para apoiar os setores mais afetados não são nem perto de suficientes para fazer face às perdas.

"Nos dados divulgados, uma maioria de negócios, 37%, consideram insuficientes as medidas do governo para conter a pandemia, havendo por outro lado 21% que as consideram demasiado restritivas", lê-se no estudo da associação dos patrões (Saiba mais aqui).