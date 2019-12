Governo financia 50% do futuro Hospital Central da Madeira

O Governo vai financiar metade do futuro Hospital Central da Madeira. O Orçamento do Estado para 2020, de acordo com a versão preliminar a que o Dinheiro Vivo teve acesso, prevê que o governo garanta um apoio financeiro correspondente a 50% do valor da construção, fiscalização da empreitada e aquisição de equipamento médico e hospital da futura unidade hospitalar central do arquipélago da Madeira. Fica, todavia, em aberto o limite relativamente ao montante que vai ser financiado pelo governo.

No mês passado de novembro, António Costa tinha estado reunido com o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, e um dos dossiers abordados foi o Hospital Central da Madeira que, de resto, foi uma promessa o líder socialista para esta legislatura. No final do encontro, de acordo com a TSF, Miguel Albuquerque assegurava aos jornalistas que iria constar do Orçamento do Estado para 2020 uma verba para financiar a infraestrutura.

Já no último dia 7 de dezembro e de acordo com a Lusa, Miguel Albuquerque, salientou que os três deputados na Assembleia da República, eleitos pelo arquipélago, podem viabilizar o Orçamento do Estado caso as reivindicações da região estejam asseguradas. O financiamento do hospital era uma das reivindicações apresentadas pelo líder regional.

