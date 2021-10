Governo: "Foi feito um enorme esforço. Nunca fomos tão longe no diálogo com o PCP"

O líder da Federação da Área Urbana de Lisboa do Partido Socialista (PS) e secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, durante uma entrevista à Lusa, em Lisboa, 24 de agosto de 2021. (ACOMPANHA TEXTO DO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021) MÁRIO CRUZ/LUSA © LUSA

O Governo lamenta a decisão do PCP votar contra a proposta de Orçamento do Estado (OE) para o próximo ano e diz que "nunca foram tão longe" na negociação com os comunistas. "O Governo entende que foi feito um enorme esforço. Nunca fomos tão longe no diálogo com o PCP como neste ano", indicou Duarte Cordeiro, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, em conferência de imprensa.

O secretário de Estado apontou as várias matérias em que fez cedências, como a gratuitidade das creches, o aumento extraordinário das pensões, para alertar que a "não viabilização do OE coloca em risco os avanços" conseguidos recentemente.

""O governo lamenta a posição do PCP e pretende esclarecer os avanços e os passos dados no processo negocial. O OE 2022 é muito ambicioso e muito importante para o momento em que o País atravessa; cria condições para a recuperação, para o investimento público e privado, para a melhoria generalizada dos salários e rendimentos das famílias, do combate às desigualdades, em especial dos mais novos, e do reforço dos serviços públicos, em particular do SNS. Consideramos para este OE o maior aumento de sempre do salário mínimo nacional, um reforço de 700 milhões de euros no SNS, o aumento extraordinário de todas as pensões até 1100 euros e as creches gratuitas a começar no próximo ano", começou por dizer Duarte Cordeiro.

O secretário de Estado enumerou ainda algumas das matérias em que o governo "avançou com reformas importantes", como é o caso do estatuto do SNS, alterações à legislação laboral para combater a precariedade e o estatuto dos profissionais da cultura. Por isso, defende, que o "Governo entende que foi feito um enorme esforço. Nunca tínhamos ido tão longe no diálogo com o PCP como fomos este ano". E avisa: "num momento particularmente sensível para o País, entendemos que este OE deve ser viabilizado. A não-viabilização coloca em causa todos estes avanços, em particular nos salários, pensões, no SNS e na legislação laboral".

Duarte Cordeiro disse mesmo que ""vai ser difícil explicar aos portugueses que todas estas medidas que melhoram a sua vida estão postas em causa".

Fazendo eco das palavras da ministra do Trabalho, que nesta segunda-feira, no Parlamento, indicou que o Executivo está disponível para avançar com a suspensão dos prazos da caducidade das convenções coletivas sem limite de tempo, Duarte Cordeiro assumiu que o Governo "procurou dar mais um passo" nesta questão. Mas salientou que é necessário que "exista um equilíbrio neste processo". Garantindo que não se trata de "retórica", o secretário de Estado admitiu que "estamos um bocadinho limitados nestas matérias do Orçamento por matérias que são extra orçamento".

"Se, por um lado, nunca tínhamos ido tão longe, também nunca tínhamos sentido uma exigência tão grande" por parte dos partidos, confessou ainda o governante.

Aproximações

Duarte Cordeiro diz que o Executivo está disponível para negociar mas que não tem sentido nenhuma aproximação por parte dos partidos de esquerda. "Não sentimos nenhum tipo de aproximação em matéria alguma. Estamos expectantes se essa disponibilidade se traduz em alguma aproximação", disse. Questionado diretamente se ainda será possível negociar com o Bloco de Esquerda, que ontem indicou que deverá votar contra a proposta, o secretário de Estado indicou que o partido liderado por Catarina Martins tem insistido nas nove propostas que apresentou.

"O Bloco não considerou mais nenhuma proposta" além das nove apresentadas por escrito. "Há disponibilidades que são mais retóricas. Ainda não identificámos uma alteração quanto às condições negociais que signifique uma disponibilidade. Torna-se muito difícil um entendimento. O Governo está disponível, mas não podemos criar ilusões", disse ainda.

Conselho de Ministros extraordinário

O Conselho de Ministros vai reunir-se nesta noite de forma extraordinária. Duarte Cordeiro não quis entrar em detalhes sobre este tema, tendo apenas indicado que o Executivo vai fazer "uma avaliação das posições que vamos assumir nos próximos dias, designadamente nos possíveis quadros que temos do ponto de vista de análise".

OE deverá ser chumbado

O PCP conta com dez deputados que vão votar contra a proposta de Orçamento do Estado e, por isso, e pelo menos para já, parece provável que o OE2022 vá ser chumbado. O Partido Socialista (PS) conta com 108 deputados, que deverão votar a favor. Contudo, o Bloco de Esquerda indicou ontem que deverá votar contra, tal como PSD, CDS-PP, Chega e Iniciativa Liberal. Há para já cinco deputados que vão abster-se: os três deputados do PAN e duas deputadas não-inscritas.

Além do PCP, o Partido Ecologista "Os Verdes" também já revelou que vai votar contra.

Caso não haja alterações no sentido de voto de alguns deputados, o cenário mais provável é que o País vá para eleições. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, após ter sido conhecida a intenção de voto do PCP, que deverá levar ao chumbo da proposta de Orçamento, disse que se o documento não for aprovado, marcará eleições.

"Acabei de tomar conhecimento sobre essa declaração, vou refletir sobre ela no sentido de que, até ao momento da votação, é sempre possível, penso eu, continuar a falar e a construir o que é desejável e esperável. Essa é a minha expectativa e o meu desejo. Já sabem que se isso não for possível, é dissolução" do Parlamento e convocação de eleições, disse Marcelo Rebelo de Sousa