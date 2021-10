O líder da Federação da Área Urbana de Lisboa do Partido Socialista (PS) e secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, durante uma entrevista à Lusa, em Lisboa, 24 de agosto de 2021. (ACOMPANHA TEXTO DO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021) MÁRIO CRUZ/LUSA © LUSA

O Governo lamenta a decisão do PCP votar contra a proposta de Orçamento do Estado (OE) para o próximo ano e diz que "nunca foram tão longe" na negociação com os comunistas. "O Governo entende que foi feito um enorme esforço. Nunca fomos tão longe no diálogo com o PCP como neste Orçamento", indicou Duarte Cordeiro, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, em conferência de imprensa

