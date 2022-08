Governo força serviços do Estado a validar faturas da luz antes de pagar

João Galamba, secretário de Estado da Energia © André Rolo / Global Imagens

O Governo publicou esta segunda-feira à noite um despacho que força os serviços do Estado a validarem as faturas de energia de todos os comercializadores e não apenas da Endesa antes de procederem ao respetivo pagamento. Inicialmente, esta obrigatoriedade estava circunscrita à distribuidora espanhola, segundo o primeiro diploma assinado pelo primeiro-ministro, António Costa. Esta ação do Executivo surgiu na sequência de o presidente da Endesa, Nuno Ribeiro da Silva, ter afirmado, em entrevista à Antena1 e ao Negócios, que a fatura da luz poderia subir mais de 40% como consequência do chamado 'travão ibérico'.

Neste documento, assinado pelo secretário de Estado da Energia, João Galamba, o Governo estabelece que "todas as faturas emitidas e que digam respeito a contratos de fornecimento de energia elétrica celebrados após 26 de abril de 2022 integram informação referente ao benefício líquido decorrente da aplicação do mecanismo de ajuste dos custos de produção de energia elétrica", vulgarmente designado de 'travão ibérico'.

Para o efeito, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) publicará no seu site os valores de referência dos custos do travão. Se as faturas mostrarem números diferentes, os serviços do Estado têm de submeter essas discrepâncias à Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) para validação e só poderão ser pagas depois se obtiverem luz verde. A ENSE deverá responder em 10 dias úteis.