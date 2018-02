Governo formaliza aumento de 55 euros para assistentes operacionais

Os funcionários públicos da carreira de assistentes operacional que ganhavam o salário mínimo nacional e que estão em condições para progredir na carreira na sequência do descongelamento vão ter um aumento salarial de 55,07 euros. O acerto vai ser feito com efeitos retroativos a janeiro.

Esta decisão foi transmitida aos sindicatos da função pública na passada quinta-feira e foi entretanto confirmada pelo governo. No guião de “Perguntas e respostas” sobre descongelamento, elaborado pela Direção Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP), foi acrescentada a orientação para que os funcionários públicos com aquelas características fiquem situados na quarta posição da Tabela Remuneratória Única (correspondente a 653.07 euros brutos mensais).

Sem esta clarificação, o acréscimo remuneratório resultante do descongelamento seria de apenas 3,58 euros. É que, com a subida do SMN, estes trabalhadores avançaram automaticamente para os 580 euros e, por força do descongelamento, teriam de passar para a 3º posição da sua TRU, que está balizada nos 583,58 euros.

Esta situação mereceu várias críticas aos sindicatos da função pública que classificaram como “ridículo” o aumento de 3,58 euros (que na prática e até setembro se traduziria num acréscimo mensal de 90 cêntimos já que o descongelamento é faseado). A solução foi encontrada na passada semana e passou por incluir estes trabalhadores na chamada regra dos 28 euros.

O que significa isto? A criação de uma TRU fez com que, na altura, alguns trabalhadores ficassem colocados em posições virtuais – porque aquilo que recebiam mensalmente não coincidia com nenhuma das posições remuneratórias da Tabela. Nessa ocasião determinou-se que, quando houvesse lugar à primeira progressão, os que estavam a menos de 28 euros da posição remuneratória imediatamente a seguir, seriam colocados não nessa posição mas que na imediatamente se siga.

No referido guião da DGAEP foi agora adicionada uma nova alínea que determina que “os trabalhadores integrados na carreira de assistente operacional que aufiram pela Retribuição Mínima Mensal Garantida (RMMG), ao perfazerem o número de pontos para alteração obrigatória de posicionamento remuneratório, deverão ser posicionados na posição remuneratória que garanta o impulso mínimo de 28€ face à remuneração que auferiam (RMMG), ou seja, a quarta posição remuneratória”.

“Todas as valorizações remuneratórias produzem efeitos a 1/1/2018 e são pagas de forma faseada”, acentua fonte oficial do Ministério das Finanças.

Em termos práticos isto faz com que comparativamente com dezembro de 2017, estes funcionários tenham um aumento de 78 euros brutos no seu salário.

Esta regra irá também ser incluída no decreto-lei de execução orçamental, para lhe dar caráter definitivo. Recorde-se que alguma autarquias, incluindo a de Lisboa, anteciparam-se à orientação do governo e decidiram colocar os assistentes operacionais condições de progredir, na 4ª posição da TRU.

Esta solução mereceu o aplauso generalizado dos sindicatos da função pública (Fesap, STE e Frente Comum) mas não eliminou os reparos que fazem ao atual sistema de descongelamento.

No final da reunião da semana passada no Ministério das Finanças, José Abraão (secretário-geral da Federação dos Sindicatos da Administração Pública) e Helena Rodrigues (presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado) sublinharam a necessidade de se encontrar uma resposta idêntica para os trabalhadores das carreiras subsistentes e não revistas. Não sendo abrangidos pela regra dos 28 euros, muitos destes trabalhadores avançam apenas 17 euros (faseados).