Governo garante compromisso com a Saúde, com a despesa a crescer 12% desde 2015

A despesa efetiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) deverá atingir, em 2018, um valor de cerca de 10 mil milhões de euros, o que corresponde a um crescimento de 5% face ao ano anterior e de 12% face a 2015, num aumento superior a mil milhões de euros, anunciou o Governo em comunicado conjunto dos ministérios das Finanças e da Saúde.

Numa altura em que tem estado sob fogo cruzado no que à situação económico-financeira do Serviço Nacional de Saúde diz respeito, o Executivo vem explicar que a despesa efetiva é o “indicador adequado” para aferir os recursos utilizados pelo SNS num determinado ano e não, como utilizado no recente relatório do Tribunal de Contas, o indicador de fluxo financeiro do Estado para o SNS, na medida em que inclui aumentos extraordinários de capital dos hospitais, aplicados em regularizações da dívida contraída.

“Por conseguinte, não constituem um indicador do esforço de despesa num determinado ano, uma vez que se referem a despesa de anos anteriores. Por este motivo, por não refletir a despesa anual, este indicador tem flutuações anuais muito elevadas, como é visível nos dados contidos no referido relatório”, pode ler-se no comunicado. Que dá conta que a análise das transferências realizadas em 2018 “mostra, para além do aumento da despesa efetivo já referido, os 1.400 milhões de euros que o Governo canalizou para pagamentos em atraso no SNS e que estão registados no indicador de fluxo financeiro”.

O documento, da responsabilidade dos ministros Mário Centeno e Marta Temido, sublinha que um dos “mais relevantes” desenvolvimento de 2018 foi a “redução da dívida de fornecedores, num valor que ficará abaixo de 500 milhões de euros, uma diminuição próxima de 50% face a 2017”.

E apesar das críticas dos médicos, que falam mesmo numa “situação clamorosa” no Serviço Nacional de Saúde, o Governo assegura que o reforço da despesa na Saúde “tem sido a principal aposta do Estado”, o que se reflete na despesa de toda a Administração Central. “Entre 2015 e 2018 a despesa corrente primária da Administração Central aumentou 1.745 milhões de euros, tendo a despesa do SNS representado 1.042 milhões daquele valor. O aumento de despesa com saúde explica, assim, 60% do aumento total de despesa, quando o peso da despesa no SNS na despesa primária total da Administração Central é de 24%”, refere o comunicado.

O Governo destaca, ainda, que as despesas com pessoal cresceram 597 milhões de euros, mais 17% do que em 2015, ano que marca o arranque da legislatura. “Este valor representa o esforço de contratação, melhoria das condições de trabalho (horas extra, horas de qualidade e redução do período normal de trabalho) que deve ser valorizado por todos os profissionais do SNS. O aumento, entre novembro de 2015 e novembro de 2018, de cerca de 9.000 profissionais das diferentes áreas, entre os quais 4.100 enfermeiros, é apenas um exemplo claro deste esforço”, especifica. Já os gastos com a aquisição de bens e serviços aumentaram 8% no mesmo período, correspondendo a 413 milhões.