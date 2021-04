Governo: Ginásios podem realizar aulas de grupo e "prática de todas as modalidades desportivas passa a estar permitida"

Ginásio © Orlando Almeida / Global Imagens

Os ginásios podem voltar a realizar aulas de grupo e todas as modalidades desportivas passam a estar autorizadas a partir de 1 de maio, indicou o primeiro-ministro, António Costa, nesta quinta-feira, 29 de abril, nos concelhos que avançam para a próxima fase da reabertura da economia e sociedade. Os ginásios vão "recuperar a atividade normal", indicou na conferência de imprensa em que anunciou as novas medidas para a próxima fase do desconfinamento.

No portal "EstamosON", o governo explica que "a prática de todas as modalidades desportivas passa a estar permitida, bem como e para todas a atividade física ao ar livre". Quanto aos ginásios, diz que "podem funcionar com aulas de grupo, observando as regras de segurança e higiene" a partir de maio.

Desde que Portugal iniciou o processo de desconfinamento que algumas atividades eram permitidas. Já era permitida a prática das modalidades de baixo risco e da atividade física em grupos de até quatro pessoas. A 5 de abril, quando um novo passo no desconfinamento foi dado, as atividades físicas consideradas de médio risco poderam ser retomadas. A 19 de abril, passou a ser possível realizar atividades físicas ao ar livre num grupo de seis pessoas.