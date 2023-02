Governo inicia reuniões com agricultores em "fase decisiva"

Ministra da Agricultura começou as reuniões com as associações do setor nesta segunda-feira © LUSA

O Governo iniciou esta segunda-feira um conjunto de reuniões com as confederações representativas dos agricultores, numa altura que classificou como "decisiva", perto do arranque das candidaturas ao Pedido Único.

A ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, e o novo secretário de Estado da Agricultura, Gonçalo Rodrigues, estiveram reunidos com a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), a Confederação Nacional dos Jovens Agricultores e do Desenvolvimento Rural (CNJ), a Associação dos Jovens Agricultores de Portugal (AJAP) e a Confederação Nacional de Agricultura (CNA).

Esta ronda termina na quarta-feira com a Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal (Confagri).

"Estes encontros corroboram o espírito de permanente diálogo enquanto uma ferramenta indispensável ao sucesso da política pública", afirmou, citada em comunicado, Maria do Céu Antunes.

O executivo notou ainda que estes encontros acontecem "numa fase decisiva", sendo que, entre 01 de março e 31 de maio, os agricultores podem candidatar-se ao Pedido Único 2023.

"O PEPAC [Plano Estratégico da Política Agrícola Comum] tem, sem dúvida, uma visão ambiciosa, mas representa uma reforma que não vai deixar ninguém para trás", disse Gonçalo Rodrigues.