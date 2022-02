Governo investiga contratos da agência dos fundos europeus

Dinheiro Vivo 11 Fevereiro, 2022 • 08:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Nuno Santos decidiu sair da liderança da Agência para o Desenvolvimento e Coesão (AD&C) 15 meses após ter aceitado assumir a presidência do organismo. O gestor vinha da Inetum e sai agora para um cargo internacional na Microsoft, o que levou o Ministério do Planeamento a averiguar as decisões tomadas por Nuno Santos enquanto presidiu a Ad&C, avança o Expresso esta sexta-feira.

O curto período de Nuno Santos na D&C está a levantar suspeitas devido ao risco de conflito de interesses, pelo que o ministro do Planeamento, Nelsom de Souza, já pediu a lista dos contratos firmados entre a AD&C e a Microsoft. Tanto a Microsoft como a Inetum fornecem a AD&C.

"É legítimo sair do privado para o público ou vice-versa. Mas não fazer ping-pong", lamentou ao semanário fonte próxima do gestor. Nuno Santos esteve no grupo Gfi ( atual Inetum) durante uma década. Entrou para a AD&C por escolha de Nelson de Souza, para liderar a máquina do Estado para os fundos europeus. A saída de Nuno Santos concretiza-se a 14 de fevereiro.