Governo já aprovou enquadramento legal para startups

Startups já têm enquadramento legal, aprovado pelo Governo © Leonardo Negrão/Global Imagens

O Governo aprovou o enquadramento legal para startups. O anúncio chegou esta quinta-feira, via comunicado conjunto dos Ministérios das Finanças; da Economia e do Mar; da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; e da Secretaria de Estado da Digitalização e Modernização Administrativa, e informa que o Conselho de Ministros aprovou a Proposta de Lei que "que define, pela primeira vez, o conceito legal de startup e scaleup, bem como o seu processo de reconhecimento". A proposta será enviada à Assembleia da República.

Como explica o Governo, com esta proposta "promove-se o ecossistema nacional de empreendedorismo e a definição de políticas específicas de investimento".

E desenvolve: agora existe o reconhecimento de um enquadramento especial para as jovens empresas, que têm um modelo de negócio inovador e que incentivam "uma economia orientada para o crescimento alicerçado na digitalização e na inovação".

Levando em conta as particularidades das das startups e scaleups "esta proposta de lei altera o regime de tributação dos planos de opções para trabalhadores de startups e empresas do setor da inovação, designado de stock options, assegurando que a tributação passa a ocorrer no momento em que o rendimento é efetivamente realizado", explana o comunicado.

E, adianta que o nosso país vai ter um dos "regimes mais competitivos da Europa", ao mesmo tempo que garante "condições eficientes para o estabelecimento e manutenção de startups e empresas disruptivas".

Conforme explica aquele órgão governativo, o enquadramento legislativo da Proposta de Lei levou em conta a orientação da União Europeia e que constam da Declaração EU Startup Nations Standard of Excellence. O que vai "permitir o reforço de um ecossistema de inovação, de empreendedorismo e potenciar a produtividade". Para além de reforçar o sistema de incentivos fiscais em investigação e desenvolvimento empresarial (SIFIDE II) e promover e incentivar o investimento das empresas em I&D (investigação e desenvolvimento).