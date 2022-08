Governo já está a analisar projeto para o aeroporto de Santarém

© André Luís Alves / Global Imagens

O governo já está a analisar, em articulação com as câmaras municipais da região Santarém, o estudo preliminar para a construção de um aeroporto naquela localização, avança o Jornal de Notícias.

De acordo com a informação adiantada ao jornal, a localização exata ainda não está definida e o cenário mais provável é que a construção da infraestrutura aconteça de forma faseada, iniciando com uma pista com capacidade para cerca de 10 milhões de passageiros por ano. Segundo o projeto, o objetivo é que com o tempo sejam construídas mais duas pistas, com capacidade para 100 milhões de passageiros por ano, tornando-se, desta forma, na principal alternativa à Portela.

O estudo refere ainda a criação de 170 mil novos empregos para um tráfego de entre 30 a 60 milhões de passageiros anuais. O projeto foi apresentado por um grupo de investidores nacionais e estrangeiros, cuja identidade ainda não é publicamente conhecida. Segundo as informações divulgadas em julho pelo Expresso, os empresários já trabalham nesta proposta há três anos, que apresenta um investimento inferior a mil milhões de euros.

Esta infraestrutura não não necessita de investimento público uma vez que será financiado pelas taxas aeroportuárias em curso.