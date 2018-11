Governo justifica congelamento de escalões do IRS com reforma deste ano

O secretário de estado dos Assuntos Fiscais afirmou esta sexta-feira que não precisa de atualizar os escalões do IRS à taxa de inflação prevista para 2019 por causa do aumento de escalões que entrou em vigor este ano, passando de cinco para sete.

“Não precisamos de atualizar os escalões em 2019 pela simples circunstância, que não é de somenos, que nós alterámos significativamente os escalões em 2018”, sublinhou o secretário de Estado, António Mendonça Mendes na resposta ao deputado do PCP, Paulo Sá.

O secretário de estado lembrou depois que “essas alterações materializam-se sempre em dois anos e por isso é que não há uma regra no código para a atualização. Aquilo que em 2019 ainda temos foi aquilo em que o senhor deputado também participou, com a enorme alteração dos escalões do IRS. O que está a propor não muda substancialmente nada e tem efeito nos escalões mais elevados”, explicou Mendonça Mendes, lembrando que a reforma que entrou em vigor este ano fez com que as famílias com rendimentos médios e baixos tenham uma “poupança no IRS entre 200 a 300 euros por ano”.

Depois de o governo ter decidido não atualizar os escalões do IRS à taxa de inflação, o PCP avançou com uma proposta de alteração para o fazer, mas tem a oposição do Executivo e também do Partido Socialista. Falta saber a intenção do PSD e do CDS-PP.