Governo lança convite ao mercado para projeto de hidrogénio em Sines

Em comunicado, a tutela resume um despacho publicado em Diário da República (DR) dando conta de que “o projeto de Sines, que é parte integrante da Estratégia Nacional para o Hidrogénio, tem suscitado um grande interesse por parte do setor empresarial português” e que, por isso, considerou “vantajoso iniciar um processo de manifestação de interesse, dando oportunidade de participação de vários projetos neste setor hidrogénio, desde que garantida a coerência estratégica nacional e europeia”.

“Esta auscultação do mercado e eventual complementaridade de projetos vai permitir robustecer a candidatura portuguesa ao IPCEI (Important Project of Common European interest) e incentivar sinergias a nível de ‘cluster’ industrial”, assegura a tutela, destacando os efeitos na “inovação, PME [pequenas e médias empresas] ou reforço da capacidade de produção, potenciando a capacidade de exportação”.

Este convite “destina-se a empresas ou entidades portuguesas ou europeias, cujos projetos propostos se traduzam num valor acrescentado para o nosso país”, vincou o Governo, “nomeadamente por via do estabelecimento em Portugal e da criação de emprego”, sendo considerado “como aspeto fundamental” a redução de “emissões de CO2 equivalente associada por projeto apresentado”.

Portugal pretende integrar, em 2020, “o primeiro IPCEI de Hidrogénio a nível europeu, e que as primeiras unidades de eletrolisadores entrem em operação em 2022”, lê-se na mesma nota.

Segundo o Ministério do Ambiente e Ação Climática, “as manifestações de interesse serão analisadas por um Comité de Admissão de projetos que envolve as áreas governativas da Economia e Transição Digital, do Ambiente e da Ação Climática e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e Negócios Estrangeiros, apoiados a nível técnico pela DGEG [Direção-Geral de Energia e Geologia] e LNEG [Laboratório Nacional de Energia e Geologia]”, de acordo com o comunicado.

O período de manifestação de interesse encerra em 17 de julho.

Em 21 de maio, o Governo aprovou a estratégia nacional para o hidrogénio, que prevê investimentos de 7.000 milhões de euros “no horizonte 2030”, levando a uma redução da importação de gás natural de 300 a 600 milhões de euros.

No dia em que foi ainda aprovado o Plano Nacional de Energia e Clima 2030 (PNEC), cuja primeira versão foi apresentada no final do ano passado, o Governo aprovou para consulta pública a Estratégia Nacional para o Hidrogénio (EN-H2), com o objetivo de “introduzir um elemento de incentivo e estabilidade para o setor energético”, segundo o comunicado do Conselho de Ministros desse dia.