Governo lança linha de crédito de 100 milhões para promover descarbonização

Os ministérios do Ambiente e da Economia lançam esta quarta-feira, 5 de junho, Dia Mundial do Ambiente, uma nova Linha de Crédito de 100 milhões de euros para a Descarbonização e Economia Circular, informou o banco em comunicado.

A cerimónia de assinatura do protocolo com os 10 bancos que vão operacionalizar o novo instrumento financeiro terá lugar no Ministério da Economia, com o Ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, e o Ministro do Ambiente e Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, a apresentarem os pormenores das condições da linha: a quem se destina, prazos, valores e projetos elegíveis.

Bankinterm, BPI, Caixa Central do Crédito Agrícola, Caixa Económica do Montepio Geral, Caixa Geral de Depósitos, Euro BIC, Millennium BCP, Novo Banco Açores, Novo Banco e Santander Totta são os bancos aderentes.