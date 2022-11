Governo lança programa de 50 milhões de euros para reabilitação de ativos turísticos

O governo vai lançar esta quinta-feira, 17, um programa dirigido às empresas de Turismo, no valor de 50 milhões de euros. O ministro da Economia e do Mar anunciou que o objetivo é apoiar os empresários a "modernizar e desenvolver os seus imóveis" e que este apoio poderá funcionar ainda com a uma opção de sale and leaseback oferecendo a possibilidade de recompra às empresas.

António Costa e Silva, que discursava durante a abertura do 33º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo, promovido pela Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), que arrancou hoje em Fátima, referiu que este programa será gerido pelo Turismo de Fundos, que investe especialmente em imóveis afetos às atividades turística e industrial.

O governante não avançou mais pormenores, remetendo os restantes detalhes para o anúncio oficial do governo, que deverá acontecer durante o dia de hoje.

