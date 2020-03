Governo lança site com informação e guias sobre vírus

Chama-se Covid-19 Estamos On e, a partir desta quarta-feira, concentrará num único ponto todas as informações sobre medidas de prevenção e contenção do vírus ou apoios disponibilizados pelo Governo. Esta plataforma, que está disponível através de um site e em breve de uma aplicação para dispositivos móveis, quer funcionar como um guia prático para cidadãos, famílias e empresas.

Além de disponibilizar guias de informação e a indicação dos apoios disponibilizados neste momento, o site contará ainda com uma base de dados com os formulários a preencher, em caso de necessidade e ainda indicações sobre como recorrer a serviços públicos evitando deslocações. Todas as informações disponíveis serão atualizadas com regularidade, indica o Governo.

O site conta também com uma secção de perguntas e respostas, numa altura em que se multiplicam as dúvidas e existem rápidas mudanças. A recolha das perguntas será feita pelos voluntários da VOST Portugal, através das redes sociais, com as respostas a cargo das entidades adequadas, como a DGS, SPMS, INEM, INSA ou INFARMED.

Outra ferramenta disponível nesta plataforma é a lista “completa, consolidada e fidedigna” dos contactos de emergência e apoio criados no âmbito do combate à pandemia de Covid-19.

“Esta iniciativa permite disponibilizar um novo site e um conjunto de ferramentas tecnológicas – em parceria com quatro das principais empresas do setor (AWS, Cisco, Google e Microsoft) e operadores de telecomunicações (Altice, NOS, Vodafone e APRITEL) – que possibilitam a operacionalização do regime de teletrabalho”, esclarece o Governo. O objetivo é que todos possam ter acesso a instrumentos necessários para prosseguir as suas atividades, neste momento que o Executivo classifica como um momento de “excecionalidade”.