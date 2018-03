Governo liberta três milhões de euros para manutenção da Ponte 25 de Abril

As obras de manutenção da Ponte 25 de Abril já começaram a andar. O Governo autorizou a libertação de quase três milhões de euros para que a Infraestruturas de Portugal arranque com os trabalhos na ponte que liga as duas margens do Tejo.

Em duas portarias publicadas esta segunda-feira em Diário da República, os gabinetes dos Secretários de Estado do Orçamento e das Infraestruturas autorizam o pagamento de duas verbas distintas.

A primeira, de 895 mil euros, diz respeito ao “procedimento para a «Ponte 25 de Abril — Assistência Técnica da Parsons à Empreitada de Trabalhos de Reparação e Conservação II»”.

O documento detalha que “o prazo de execução abrange os anos de 2018 a 2020”, estando para este ano destinada uma verba de 164.696,56 mil euros. Nos dois anos seguintes o valor cresce para 365.196,72 mil euros, sendo que “os encargos financeiros resultantes da execução do presente diploma serão satisfeitos por verbas adequadas do orçamento da Infraestruturas de Portugal”.

A segunda portaria prevê a libertação de um valor mais elevado: 2,1 milhões de euros, destinado a um “procedimento para a Aquisição de Serviços «Ponte 25 de Abril — Serviços Integrados de Inspeção e Operação e Manutenção de

Equipamentos — Triénio 2019 -2021»”.

Deste montante, 989 mil euros serão pagos em 2019, 905 mil euros serão libertados no ano seguinte e os restantes 210,5 mil euros ficarão reservados para 2021.

Foi na semana passada que a Infraestruturas de Portugal revelou que a Ponte 25 de Abril vai estar em obras durante os próximos dois anos.

Os trabalhos de manutenção deverão custar no total 18 milhões de euros estando previsto para este mês o lançamento do concurso público internacional para a adjudicação da intervenção.

A empresa responsável garante que os trabalhos não vão obrigar ao encerramento da Ponte. “De modo a minimizar eventuais impactos na normal circulação rodoviária e ferroviária, os trabalhos serão executados em períodos de menor fluxo de tráfego, nomeadamente em período noturno e em dias não úteis”.

Também na semana passada a revista Visão revelou que o Governo recebeu um relatório do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) alertando para a necessidade de serem tomadas “medidas urgentes” de manutenção da ponte, e que terá demorado seis meses a dar-lhe resposta. O mesmo relatório mencionava a deteção de “fissuras” numa área estrutural da Ponte.

Na sequência da notícia, o Ministério das Finanças comunicou que “todos os pedidos de intervenção na Ponte 25 de Abril, nomeadamente os projetos de portarias de extensão de encargos, foram atempadamente aprovados pelos ministérios competentes”.