Limite a vistos gold em Lisboa e no Porto entra em vigor a 1 de julho de 2021

O Governo aprovou esta terça-feira a limitação de novos vistos gold para as regiões de Lisboa e do Porto, tentando canalizar os investimentos imobiliários para os territórios de baixa densidade, concretamente o interior.

Os vistos gold concedem autorização de residência no país a cidadãos estrangeiros mediante a realização de um investimento imobiliário superior a 500 mil euros e vão ficar restritos às comunidades intermunicipais do interior e das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores e deixa de se aplicar às regiões do Litoral e Áreas Metropolitanas.

"Destina-se a aumentar o número de investimentos em atividades que criem emprego", lembrou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

"Obviamente o contexto quando foi aprovada diferente, este regime prevê um período provisório durante o ano de 2021 e 2022 em que se vai sucessivamente aumentando o valor dos investimentos previstos e reduzindo a sua possibilidade de aplicação às Áreas Metropolitanas e entra em vigor no dia 1 de julho de 2021", detalhou a governante.

