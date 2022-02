Governo mais do que duplica excedente orçamental de janeiro para 1,8 mil milhões de euros

Governo de António Costa na discussão da proposta do Orçamento do Estado para 2022, entretanto chumbada © Leonardo Negrão/Global Imagens

O saldo orçamental português medido em contabilidade pública (lógica de caixa) aumentou de forma significativa em janeiro comparando com igual mês de 2021, tendo mais do que duplicado e atingido assim 1,8 mil milhões de euros no primeiro mês deste ano.

Numa nota enviada aos jornais, o Ministério das Finanças, que ainda é liderado por João Leão, refere que no primeiro mês do ano, o saldo das Administrações Públicas (diferença entre receitas e despesas totais) aumentou 1.085 milhões de euros face a 2021, atingindo 1.834 milhões de euros", o que configura um aumento superior a 144% face ao mês homólogo de 2021. O excedente mais do que duplicou, portanto.

No entanto, é de assinalar que é muito frequente que o setor público registe um excedente nos primeiros meses do ano. Tem sido assim em anos recentes, mostram as séries oficiais. Para mais, a despesa pública está fortemente condicionada pelo regime de aplicação de duodécimos por não haver um Orçamento do Estado ainda aprovado, para este ano, porque houve eleições antecipadas em janeiro.

A Finanças dizem que esta "melhoria" no saldo público acontece porque o crescimento da receita (+17,3%) foi maior do que o avanço da despesa (+1,1%), "tendo a despesa primária [gastos totais sem contar com os juros da dívida] aumentado 1,4%".

"O forte crescimento da receita reflete o bom momento da economia e do emprego", repete o ministério. Esta é há dezenas de meses, a explicação recorrente para o desempenho das cotas públicas e para o "sucesso" na consolidação orçamental.

"A despesa com apoios extraordinários às famílias e empresas ascendeu a 237 milhões de euros, destacando-se os apoios aos rendimentos das famílias (124 milhões de euros), em particular associados ao subsídio de doença (43 milhões de euros), isolamento profilático (37 milhões de euros) e apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores (22 milhões de euros)", diz a mesma nota.

As Finanças sublinham ainda que "os apoios às empresas atingiram 62 milhões de euros, em particular no âmbito dos custos com trabalhadores (38 milhões de euros) e custos fixos das empresas ao abrigo do programa Apoiar (13 milhões de euros), e para o financiamento do setor da Saúde (41 milhões de euros)".

Receita

"Já a receita fiscal e contributiva cresceu 14,1% apontando para uma forte retoma da atividade económica".

O encaixe só de impostos disparou "19,2% face ao mês homólogo, tendo inclusivamente ultrapassado o registado no mesmo período pré-pandemia (janeiro de 2020)".

O ministério destaca "a evolução do IVA (+38,6%), do IRS (+ 5,9%) e do IRC (+ 65,1%). As contribuições para a Segurança Social aumentaram 5,5% em resultado da evolução favorável do mercado de trabalho".

Despesa

O ministério refere ainda que, em janeiro de 2022, "a despesa com salários na Administração Central e Segurança Social aumentou 3,2%, refletindo o impacto dos aumentos salariais e das valorizações remuneratórias, com particular impacto nas escolas (+4,9%) e no SNS - Serviço Nacional de Saúde (+4,9%), reflexo do reforço do número de profissionais de saúde". Este grupo de profissionais "aumentou 1,2%" face a janeiro de 2021, ou seja, há mais 1.753 trabalhadores na saúde, segundo o gabinete de João Leão.

A despesa total do SNS aumentou apenas "0,5% influenciada pelo efeito base de 2021 que incorpora transferências para a DGS para financiamento de vacinas, dispositivos médicos para a vacinação e medicamentos".

"Excluídas as transferências, a despesa do SNS cresce 5% refletindo para além da componente dos salários, as aquisições de bens e serviços (+6,7%) em resultado do maior volume de testes covid."

No subsistema da Segurança Social, a despesa "aumentou 4,3% devido ao impacto das medidas extraordinárias de apoio (+38,6%) e aos acréscimos nas prestações sociais excluindo pensões (+9,5%), destacando-se o subsídio por doença (+127,2%) e as prestações de parentalidade (+36,1%)".

"O investimento público cresceu 21,4% excluindo PPP [parcerias público-privado], refletindo o plano de investimentos Ferrovia 2020 e a beneficiação e modernização de material circulante a cargo da CP", explicam as Finanças.

