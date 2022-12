Governo: Medina transmitiu "mensagem de reconhecimento" a Pedro Nuno Santos

© João Silva/ Global Imagens

O ministro das Finanças, Fernando Medina, afirmou esta sexta-feira que transmitiu ao antigo ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, uma "mensagem de reconhecimento" pela "qualidade" do trabalho desenvolvido em conjunto nos últimos meses.

"Tive também a oportunidade, e quero deixá-lo publicamente, de transmitir uma mensagem de reconhecimento ao ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, e à sua equipa pela qualidade do trabalho que pudemos desenvolver em conjunto ao longo destes meses que estivemos no Governo e que ocupámos pastas que obrigam a um trabalho próximo", declarou o governante.

Fernando Medina falava aos jornalistas no Ministério da Economia e do Mar, em Lisboa, após uma conferência de imprensa conjunta com o ministro da Economia e a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Na opinião de Medina, o trabalho desenvolvido entre os dois socialistas foi "muito importante" e desempenhado "com grande empenho pelas equipas de ambos os lados".

"Tive oportunidade de lhe agradecer esse empenho e trabalho conjunto e deixar-lhe essa palavra de reconhecimento num momento que é certamente um momento difícil para ele e para o secretário de Estado das Infraestruturas, mas que creio que no respeito da decisão que tomaram coloca um ponto relativamente a este tema", considerou.

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, demitiu-se na quarta-feira à noite para "assumir a responsabilidade política" do caso da indemnização de 500 mil euros da TAP à ex-secretária de Estado do Tesouro.

Esta foi a terceira demissão do Governo em dois dias, depois de Alexandra Reis, da pasta do Tesouro, no centro da polémica com a indemnização, e do secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Santos Mendes, que acompanhou a decisão de Pedro Nuno Santos.