Governo mostra preocupação pelo aumento automático das rendas

Lisboa © Orlando Almeida/Global Imagens

Dinheiro Vivo 22 Junho, 2022 • 09:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Todos os anos as rendas são atualizadas automaticamente com base na inflação apresentada em agosto. Neste momento, com a subida geral dos preços, o governo está preocupado com as consequências que estas podem gerar. As associações, que já manifestaram descontentamento, requerem que o governo tome "rédeas", dá conta o jornal Eco esta quarta-feira.

"O Governo acompanha a preocupação que tem sido manifestada pelas associações", diz fonte oficial do Ministério das Infraestruturas e Habitação, citada pelo mesmo jornal. Quanto a uma eventual medida para travar um pique na subida das rendas em 2023, a mesma fonte diz que "o assunto ainda está em análise".

De acordo com o presidente da Associação dos Inquilinos Lisbonenses (AIL), Romão Lavadinho, que se reuniu com o governo, "os inquilinos não estão de acordo com um aumento das rendas para 2023 que seja superior a 1% ou 2%, até porque os aumentos da função pública foram de 0,9% e do privado rondaram os 1%".