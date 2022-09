Governo não levou em conta mil milhões de euros de evolução da receita

Contas do Governo não levaram em conta mais de mil milhões de euros © AFP

Depois de na segunda-feira ter vindo a público o documento com as contas do Governo que garantia que a subida automática das pensões iria levar a um saldo negativo da Segurança Social já no final desta década, chega agora a indicação que o Executivo terá - nas mesmas contas - ignorado a evolução da receita, que até estará este ano bem acima do orçamento.

A notícia é avançada pelo Negócios, que cita o economista Armindo Silva, cujos cálculos dão conta que o Governo deve chegar ao final de 2022 com mais 1300 milhões de euros em receita, que o orçamentado. Valor que foi ignorado no documento entregue aos deputados.

O economista, que integra a comissão de peritos que vai estudar a viabilidade da Segurança Social, diz que as contas do Governo no Orçamento de Estado em vigor estão "totalmente ultrapassadas".

Isto porque e segundo as suas contas, os números - baseados na atual evolução de receitas de contribuições sociais - deverão exceder a previsão de 2166 milhões de euros recebidos este ano, e chegar mesmo aos 22436 milhões. Como comenta Armindo Silva, "em relação ao Orçamento de 2022, dá-nos um excedente em relação ao orçamentado de cerca de 1300 milhões de euros".

Como explica aquele jornal, estes cálculos entram em linha de conta com um aumento anual de receitas da ordem de 12,5%, baseado na evolução que existiu de janeiro a julho deste ano, comparativamente ao período homólogo. Estes cálculos - uma extrapolação - deveriam ter sido levados a cabo também pelo Executivo.

Armindo Silva critica as contas que não levam em conta este "embate muitíssimo positivo" da evolução da receita para as reservas do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, e garante que "estamos a viver uma situação excecional, que se reflete também numa evolução anormal da receita".

Também Jorge Bravo, professor de Economia e Finanças da Universidade Nova de Lisboa afirma que "se fosse uma coisa muito marginal aceitávamos que não se mexesse do lado da receita. Agora, como o impacto se prolonga durante décadas, não é crível que não afete o crescimento económico e por essa via o emprego e a receita com quotizações e contribuições".

Jorge Bravo diz ainda que as últimas projeções de sustentabilidade da Segurança Social, apresentadas em abril já deveriam ter entrado em linha de conta com o impacto da fórmula de atualização das pensões.